Rencontre avec Iida Turpeinen Percy Percy-en-Normandie

Rencontre avec Iida Turpeinen

Percy 6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie Manche

Début : 2025-11-20 19:00:00
fin : 2025-11-20 20:30:00

2025-11-20

Dans le cadre du festival Les Boréales, la médiathèque de Percy accueille l’écrivaine finlandaise Iida Turpeinen, novelliste et auteure de À la recherche du vivant .   .

Percy 6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 69 20 49  mediatheques@villedieuintercom.fr

