Rencontre avec Iida Turpeinen Percy Percy-en-Normandie
Percy 6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie Manche
Début : 2025-11-20 19:00:00
fin : 2025-11-20 20:30:00
2025-11-20
Dans le cadre du festival Les Boréales, la médiathèque de Percy accueille l’écrivaine finlandaise Iida Turpeinen, novelliste et auteure de À la recherche du vivant . .
Percy 6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 69 20 49 mediatheques@villedieuintercom.fr
