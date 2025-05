Rencontre avec Imago Sékoya – Librairie « Dans la forêt » La Chaise-Dieu, 31 mai 2025 18:00, La Chaise-Dieu.

Haute-Loire

Rencontre avec Imago Sékoya Librairie « Dans la forêt » 8, Place de la fontaine La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 18:00:00

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

Rencontre avec Imago Sékayo le samedi 31 mai à 18h à la librairie dans la forêt pour nous présenter le cinquième volet de ses manuscrit: « A Terre »

.

Librairie « Dans la forêt » 8, Place de la fontaine

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 17 28 dubertret.stephanie@gmail.com

English :

Meet Imago Sékayo on Saturday May 31st at 6pm at the bookshop dans la forêt to present the fifth part of his manuscript: « A Terre »

German :

Treffen mit Imago Sékayo am Samstag, den 31. Mai um 18 Uhr in der Buchhandlung dans la forêt, um uns den fünften Teil seines Manuskripts vorzustellen: « A Terre »

Italiano :

Incontro con Imago Sékayo sabato 31 maggio alle 18.00 presso la libreria dans la forêt per presentare la quinta parte del suo manoscritto: « A Terre »

Espanol :

Reúnase con Imago Sékayo el sábado 31 de mayo a las 18.00 h en la librería dans la forêt para presentar la quinta parte de su manuscrito: « A Terre »

L’événement Rencontre avec Imago Sékoya La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2025-05-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay