Rencontre avec Inès Léraud et Régis Delanoë Librairie La Cédille Lamballe-Armor jeudi 22 janvier 2026.
Rencontre avec Inès Léraud et Régis Delanoë
Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Inès Léraud et Régis Delanoë seront à la librairie (après une rencontre avec les élèves de mécanique agricole du Lycée Henri Avril).
Bretagne rurale du XXème siècle, d’une production à peine un peu plus que vivrière à la puissante industrie agroalimentaire la BD Champs de bataille retrace cette évolution dans sa complexité et sa violence.
Dans son livre, Augustine, Régis Delanoë fait parler sa grand-mère agricultrice qui a vécu ces transformations dans son travail et dans sa vie.
Un regard croisé attendu sur l’histoire de notre région !
Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 98 51
