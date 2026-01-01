Rencontre avec Inès Léraud et Régis Delanoë Librairie La Cédille Lamballe-Armor

Rencontre avec Inès Léraud et Régis Delanoë

Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-22 18:00:00

Inès Léraud et Régis Delanoë seront à la librairie (après une rencontre avec les élèves de mécanique agricole du Lycée Henri Avril).

Bretagne rurale du XXème siècle, d’une production à peine un peu plus que vivrière à la puissante industrie agroalimentaire la BD Champs de bataille retrace cette évolution dans sa complexité et sa violence.

Dans son livre, Augustine, Régis Delanoë fait parler sa grand-mère agricultrice qui a vécu ces transformations dans son travail et dans sa vie.

Un regard croisé attendu sur l’histoire de notre région !

Sur inscription par téléphone ou mail. .

