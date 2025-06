Rencontre avec Insérim (ETTI) à l’agence de Rennes Sud. Agence RENNES SUD Rennes 1 juillet 2025

Insérim est bien plus qu’une agence d’intérim traditionnelle. Elle a pour mission de favoriser l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi. En tant que structure d’insertion par l’activité économique, Insérim accompagne ses salariés dans un parcours sur-mesure qui combine emploi, formation et développement personnel.Rejoignez-nous à l’agence France Travail de Rennes Sud !Nous vous invitons à venir rencontrer notre équipe à l’agence France Travail de Rennes Sud. Cette permanence est l’opportunité de discuter de votre parcours, de vos ambitions, et de découvrir les offres d’emploi et les solutions d’accompagnement que nous pouvons vous proposer. Ensemble, construisons votre retour à l’emploi de manière durable et épanouissante.Venez avec votre CV !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-01T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-01T12:00:00.000+02:00

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine