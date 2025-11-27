Rencontre avec IPM MONDIA & TEKNOKIT Mâcon – Agence BOURG EN BRESSE Mâcon

Rencontre avec IPM MONDIA & TEKNOKIT Jeudi 27 novembre, 08h00 Mâcon – Agence BOURG EN BRESSE Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T08:00:00+01:00 – 2025-11-27T10:30:00+01:00

Fin : 2025-11-27T08:00:00+01:00 – 2025-11-27T10:30:00+01:00

Venez rencontrer l’entreprise IPM MONDIA spécialisée dans les abris techniques et les panneaux sandwichs, basée sur 2 sites : Pont de Vaux (01) et Dompierre les Ormes (71) Belles opportunités d’emplois CDD / CDI dans des entreprises à taille humaine, où le savoir être compte ! Opportunités d’emploi comme Ouvriers Polyvalents Montage / Pliage – Magasiniers Caristes Possibilité d’immersion et de formation

9 h 00 : Présentation des 2 entreprises, 10 h : L’ employeur vous recevra en entretien indiv

Mâcon – Agence BOURG EN BRESSE 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne – Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/521687 »}]

Venez rencontrer l’entreprise IPM MONDIA spécialisée dans les abris techniques et les panneaux sandwichs, basée sur 2 sites : Pont de Vaux (01) et Dompierre les Ormes (71) Belles opportunités d’emploi La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution