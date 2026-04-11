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Rencontre avec Isaac Azancot Troyes

Rencontre avec Isaac Azancot Troyes

Rencontre avec Isaac Azancot Troyes samedi 11 avril 2026.

Adresse : Médiathèque Jacques Chirac Troyes Centre

Ville : 10000 Troyes

Département : Aube

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Troyes

Rencontre avec Isaac Azancot

Médiathèque Jacques Chirac Troyes Centre Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 16:00:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Dans le cadre de notre Odyssée de l’innovation, venez rencontrer le professeur Isaac Azancot autour de son roman Le Regard d’Aurea . Il proposera une réflexion originale et si l’IA devenait notre alliée ?
Explorer les défis de demain et imaginer ensemble un pacte homme machine.

Tout public Entrée libre.   .

Médiathèque Jacques Chirac Troyes Centre Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 56 20  contactmgt@troyes-cm.fr

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English :

L’événement Rencontre avec Isaac Azancot Troyes a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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