Rencontre avec Isaac Azancot Troyes
Rencontre avec Isaac Azancot Troyes samedi 11 avril 2026.
Troyes
Rencontre avec Isaac Azancot
Médiathèque Jacques Chirac Troyes Centre Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 16:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Dans le cadre de notre Odyssée de l’innovation, venez rencontrer le professeur Isaac Azancot autour de son roman Le Regard d’Aurea . Il proposera une réflexion originale et si l’IA devenait notre alliée ?
Explorer les défis de demain et imaginer ensemble un pacte homme machine.
Tout public Entrée libre. .
Médiathèque Jacques Chirac Troyes Centre Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 56 20 contactmgt@troyes-cm.fr
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English :
L’événement Rencontre avec Isaac Azancot Troyes a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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