Rencontre avec Isabel LOBO Rion-des-Landes

Rencontre avec Isabel LOBO
232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes Landes
Gratuit
2025-11-15
La médiathèque vous invite à rencontrer une auteure locale pour un échange convivial autour de son autobiographie Liberté d’être.
232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 38 16 mediatheque@riondeslandes.fr
English :
The media library invites you to meet a local author for a friendly chat about her autobiography: Liberté d’être.
German : Rencontre avec Isabel LOBO
Die Mediathek lädt Sie ein, eine lokale Autorin zu einem geselligen Austausch über ihre Autobiografie: Liberté d’être (Freiheit zu sein) zu treffen.
Italiano :
La mediateca vi invita a incontrare un’autrice locale per una chiacchierata amichevole sulla sua autobiografia, Liberté d’être.
Espanol : Rencontre avec Isabel LOBO
La mediateca le invita a conocer a una autora local para charlar amistosamente sobre su autobiografía, Liberté d’être.
