Rencontre avec Isabel LOBO Rion-des-Landes

Rencontre avec Isabel LOBO

232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

La médiathèque vous invite à rencontrer une auteure locale pour un échange convivial autour de son autobiographie Liberté d’être.

232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 38 16 mediatheque@riondeslandes.fr

English :

The media library invites you to meet a local author for a friendly chat about her autobiography: Liberté d’être.

German : Rencontre avec Isabel LOBO

Die Mediathek lädt Sie ein, eine lokale Autorin zu einem geselligen Austausch über ihre Autobiografie: Liberté d’être (Freiheit zu sein) zu treffen.

Italiano :

La mediateca vi invita a incontrare un’autrice locale per una chiacchierata amichevole sulla sua autobiografia, Liberté d’être.

Espanol : Rencontre avec Isabel LOBO

La mediateca le invita a conocer a una autora local para charlar amistosamente sobre su autobiografía, Liberté d’être.

