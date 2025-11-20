Rencontre avec Isabelle Dalotte, poète Médiathèque de Surgères Surgères
Rencontre avec Isabelle Dalotte, poète
Médiathèque de Surgères BP 59 Surgères Charente-Maritime
Début : 2025-11-20 20:30:00
fin : 2025-11-20 21:45:00
2025-11-20
Isabelle Damotte est une poète qui arrive de la Drôme.
Après l’enseignement, elle se consacre à l’écriture et à la transmission de la poésie contemporaine par des rencontres et des ateliers.
Médiathèque de Surgères BP 59 Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 71 80 mediatheque@ville-surgeres.fr
English :
Isabelle Damotte is a poet from the Drôme.
After teaching, she devoted herself to writing and transmitting contemporary poetry through meetings and workshops.
German :
Isabelle Damotte ist eine Dichterin, die aus dem Departement Drôme kommt.
Nach ihrer Lehrtätigkeit widmet sie sich dem Schreiben und der Vermittlung zeitgenössischer Poesie durch Begegnungen und Workshops.
Italiano :
Isabelle Damotte è una poetessa della Drôme.
Dopo aver insegnato, si è dedicata alla scrittura e alla trasmissione della poesia contemporanea attraverso incontri e laboratori.
Espanol :
Isabelle Damotte es una poeta de la Drôme.
Tras ejercer la docencia, se dedicó a la escritura y a la transmisión de la poesía contemporánea a través de encuentros y talleres.
