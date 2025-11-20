Rencontre avec Isabelle Dalotte, poète Médiathèque de Surgères Surgères

Rencontre avec Isabelle Dalotte, poète

Médiathèque de Surgères BP 59 Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-11-20 20:30:00

fin : 2025-11-20 21:45:00

Isabelle Damotte est une poète qui arrive de la Drôme.

Après l’enseignement, elle se consacre à l’écriture et à la transmission de la poésie contemporaine par des rencontres et des ateliers.

Médiathèque de Surgères BP 59 Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 71 80 mediatheque@ville-surgeres.fr

English :

Isabelle Damotte is a poet from the Drôme.

After teaching, she devoted herself to writing and transmitting contemporary poetry through meetings and workshops.

German :

Isabelle Damotte ist eine Dichterin, die aus dem Departement Drôme kommt.

Nach ihrer Lehrtätigkeit widmet sie sich dem Schreiben und der Vermittlung zeitgenössischer Poesie durch Begegnungen und Workshops.

Italiano :

Isabelle Damotte è una poetessa della Drôme.

Dopo aver insegnato, si è dedicata alla scrittura e alla trasmissione della poesia contemporanea attraverso incontri e laboratori.

Espanol :

Isabelle Damotte es una poeta de la Drôme.

Tras ejercer la docencia, se dedicó a la escritura y a la transmisión de la poesía contemporánea a través de encuentros y talleres.

