Rencontre avec Isabelle Vauglin autour de son livre Les filles sont parfaites pour les sciences Médiathèque Arcade Hauts de Bienne

Rencontre avec Isabelle Vauglin autour de son livre Les filles sont parfaites pour les sciences

Médiathèque Arcade 10 Quai Jobez Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Astrophysicienne au Centre de Recherche Astrophysique de Lyon, Isabelle Vauglin est aussi vice-présidente de l’association Femmes & Sciences.

Moins de 25 % des femmes accèdent aux postes les plus élevés dans la recherche académique. Pourtant, elles sont brillantes, nombreuses, engagées.

Isabelle Vauglin évoquera les femmes scientifiques d’aujourd’hui leurs parcours, leurs défis, leurs victoires prouvant que la science n’a ni genre ni limites.

Gratuit. Ouvert à tous. .

Médiathèque Arcade 10 Quai Jobez Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 38 92 mediatheque@arcade-cchj.fr

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L’événement Rencontre avec Isabelle Vauglin autour de son livre Les filles sont parfaites pour les sciences Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)