Rencontre avec… Ixchel Delaporte – Librairie La Curieuse Arudy, 21 mai 2025 18:30, Arudy.

Pyrénées-Atlantiques

Librairie La Curieuse 5 Rue de l'Église Arudy Pyrénées-Atlantiques

21 mai 2025 18:30:00

2025-05-21

Venez rencontrer Ixchel Delaporte, autrice et documentariste, membre des 15 autrice du livre « Sous nos regards récits de la violence pornographique ».

2 procès majeurs vont bientôt se tenir ceux des affaires « French Bukkake » et « Jacquie et Michel ».

Pour la première fois, les organisateurs, producteurs et acteurs de la violence pornographique seront jugés.

Traite d’êtres humains en bande organisée, proxénétisme, viols en réunion, violence, chantage, menaces… des dizaines de femmes ont porté plainte et dénoncent un système d’exploitation et de domination des femmes, de violences sexistes, racistes et classistes. Il est temps d’entendre la parole de ces femmes que tout le monde regarde.

Les droits d’autrices et les bénéfices générés par la vente de ce livre sont reversés à la Fondation des Femmes, afin de soutenir les associations qui aident les victimes des violences pornocriminelles. .

Librairie La Curieuse 5 Rue de l’Église

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 29 03 lacurieuselibrairietroquet@gmail.com

