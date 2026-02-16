Rencontre avec Jack Laurent Amar Bibliothèque Faux

Rencontre avec Jack Laurent Amar

Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux Dordogne

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

La bibliothèque a le plaisir d’accueillir l’auteur Jack Laurent Amar pour son livre Jusqu’où va l’Amour . Celui-ci est en effet réédité suite à son succès.

À 12 ans, Tom, un petit garçon espiègle et plein de vie, découvre qu’il est capable d’influencer l’univers, afin que tous ses vœux soient exaucés. Élevé seul par sa mère à qui il voue un amour inconditionnel, il décide de faire de leur vie un véritable conte de fée. Pourtant, très vite, il réalise que tout ne se passe pas exactement comme prévu… Et s’il existait un prix à payer à son incroyable don, une ligne d’horizon qui répondrait à la question jusqu’où va l’amour ?

Né à Draguignan, Jack-Laurent Amar débute le piano à l’âge de neuf ans. Auteur, compositeur, interprète et arrangeur, il est passionné par l’écriture autant que par la magie de la musique. Aujourd’hui installé en Dordogne, il travaille au Ministère de la Justice. .

Bibliothèque 15 Rue des Fargues Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 91 55 bibliothequefaux24@gmail.com

