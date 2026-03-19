Rencontre avec Jacky Quéreau Nieul-le-Dolent
Rencontre avec Jacky Quéreau Nieul-le-Dolent vendredi 24 avril 2026.
Rencontre avec Jacky Quéreau
Bibliothèque 11 rue Blanchet Nieul-le-Dolent Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 14:30:00
fin : 2026-04-24 16:30:00
Date(s) :
2026-04-24
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Bibliothèque 11 rue Blanchet Nieul-le-Dolent 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 15 03 93 bibliotheques@cc-paysdesachards.fr
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English :
L’événement Rencontre avec Jacky Quéreau Nieul-le-Dolent a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Pays des Achards