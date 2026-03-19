Rencontre avec Jacky Quéreau

Bibliothèque 11 rue Blanchet Nieul-le-Dolent Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:30:00

fin : 2026-04-24 16:30:00

Date(s) :

2026-04-24

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Bibliothèque 11 rue Blanchet Nieul-le-Dolent 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 15 03 93 bibliotheques@cc-paysdesachards.fr

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English :

L’événement Rencontre avec Jacky Quéreau Nieul-le-Dolent a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Pays des Achards