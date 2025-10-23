Rencontre avec Jacques Ferrandez Librairie La Cédille Lamballe-Armor

Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-23 18:00:00

Pour sa bande dessinée « Orients perdus Les Aventures de Théodore Lascaris », (Éditions Daniel Maghen), une rencontre est organisée.

Jacques Ferrandez renoue avec l’aventure historique dans un diptyque magnifiquement mis en couleurs à l’aquarelle, à la façon de ses Carnets d’Orient. Théodore Lascaris, un jeune Niçois issu d’une grande famille, descendant des empereurs de Byzance, quitte Nice envahie par l’armée révolutionnaire en 1792. C’est la biographie romancée d’un jeune homme insouciant, peintre et musicien, qui rejoint en 1798 la campagne d’Égypte aux côtés de Napoléon Bonaparte… .

Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 98 51

