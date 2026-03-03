Rencontre avec Jade, bergère dans le lot

102, Rue de l’Atelier Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 15:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Témoignage et échanges pour comprendre le rôle du berger, des brebis et l’intérêt du pâturage dans la préservation des milieux naturels

Témoignage et échanges pour comprendre le rôle du berger, des brebis et l’intérêt du pâturage dans la préservation des milieux naturels. Accompagnée de son chien Tatou, Jade Ros ponctue la rencontre de musiques à l’accordéon

Tout public

.

102, Rue de l’Atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Testimonies and discussions to understand the role of the shepherd, the ewes and the importance of grazing in preserving natural environments

L’événement Rencontre avec Jade, bergère dans le lot Gramat a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Vallée de la Dordogne