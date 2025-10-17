Rencontre avec Janice Croizet Bibliothèque Eymet
Rencontre avec Janice Croizet Bibliothèque Eymet vendredi 17 octobre 2025.
Rencontre avec Janice Croizet
Bibliothèque 31 Rue du Couvent Eymet Dordogne
Venez à la rencontre de l’auteure Janice Croizet qui vous présentera et vous parlera de son livre « Ma Vie en Dordogne ».
« Un recueil de récits sur mon retour à la campagne en France.
Coincée en Angleterre avec une vie que je n’aimais plus, je rêvais de retourner vivre à la campagne en France. Mais comment abandonner mes enfants ?
-Maman, qu’attends-tu? demanda India
-Fais-le ! C’est ta place, maman ! dit Angel. Ne t’inquiète pas pour nous, c’est notre maison. On viendra te voir tout le temps. » .
Bibliothèque 31 Rue du Couvent Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 55 48 bibliotheque@eymet-dordogne.fr
