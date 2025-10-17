Rencontre avec Janice Croizet Bibliothèque Eymet

Rencontre avec Janice Croizet Bibliothèque Eymet vendredi 17 octobre 2025.

Rencontre avec Janice Croizet

Bibliothèque 31 Rue du Couvent Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Venez à la rencontre de l’auteure Janice Croizet qui vous présentera et vous parlera de son livre « Ma Vie en Dordogne ».

« Un recueil de récits sur mon retour à la campagne en France.

Coincée en Angleterre avec une vie que je n’aimais plus, je rêvais de retourner vivre à la campagne en France. Mais comment abandonner mes enfants ?

-Maman, qu’attends-tu? demanda India

-Fais-le ! C’est ta place, maman ! dit Angel. Ne t’inquiète pas pour nous, c’est notre maison. On viendra te voir tout le temps. » .

Bibliothèque 31 Rue du Couvent Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 55 48 bibliotheque@eymet-dordogne.fr

English : Rencontre avec Janice Croizet

German : Rencontre avec Janice Croizet

Italiano :

Espanol : Rencontre avec Janice Croizet

L’événement Rencontre avec Janice Croizet Eymet a été mis à jour le 2025-09-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides