Rencontre avec Jasima Jaafar Librairie le Hamac 47 rue de Courcelles Arbois Jura

Début : 2025-05-15 18:30:00

Yasmina Jaafar présentera à la librairie Le Hamac son essai Ils ont choisi la France.

Vous aimeriez savoir pourquoi la France a attiré l’écrivain James Baldwin, les musiciens Nina Simone et Miles Davis, le réalisateur Melvin Van Peebles et la danseuse et chanteuse Joséphine Baker ? Venez écouter les explications passionnantes de l’autrice !

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces et du verre de l’amitié. .

Librairie le Hamac 47 rue de Courcelles

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 27 09 librairielehamac@gmail.com

