Rencontre avec Jean-Baptiste Darosey librairie Au coeur de lettres Vesoul

Rencontre avec Jean-Baptiste Darosey

librairie Au coeur de lettres 3 Rue d’Alsace Lorraine Vesoul Haute-Saône

Tarif :

Date :

Début : 2025-11-04 20:30:00

fin : 2025-11-04

Date(s) :

2025-11-04

Echange et dédicace à propos du livre Double fracture de Jean-Baptiste DAROSEY (originaire de Haute-Saône) et de Stéphanie GAGNEUX, aux éditions de L’Harmattan (médaille du concours Vivons les mots 2025) .

