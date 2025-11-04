Rencontre avec Jean-Baptiste Darosey librairie Au coeur de lettres Vesoul
Rencontre avec Jean-Baptiste Darosey librairie Au coeur de lettres Vesoul mardi 4 novembre 2025.
Rencontre avec Jean-Baptiste Darosey
librairie Au coeur de lettres 3 Rue d’Alsace Lorraine Vesoul Haute-Saône
Début : 2025-11-04 20:30:00
fin : 2025-11-04
2025-11-04
Echange et dédicace à propos du livre Double fracture de Jean-Baptiste DAROSEY (originaire de Haute-Saône) et de Stéphanie GAGNEUX, aux éditions de L’Harmattan (médaille du concours Vivons les mots 2025) .
librairie Au coeur de lettres 3 Rue d’Alsace Lorraine Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 56 80 aucoeurdelettres@orange.fr
