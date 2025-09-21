Rencontre avec Jean-Baptiste Sibertin-Blanc Musée d’Art et d’Histoire de Colombes Colombes

Rencontre avec Jean-Baptiste Sibertin-Blanc Dimanche 21 septembre, 15h00 Musée d’Art et d’Histoire de Colombes Hauts-de-Seine

Réservation conseillée au 01 47 86 38 85

Rencontre et échanges avec Jean-Baptiste Sibertin-Blanc, artiste-designer invité de la 7e Biennale du verre. Dernier jour pour découvrir ses Lettres de Verre et les pièces d’artistes verriers qui les accompagnent !

Musée d'Art et d'Histoire de Colombes 2 rue Gabriel-Péri 92700 Colombes Colombes 92700 Victor Basch Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 86 38 85 Au cœur du centre-ville, dans l'écrin de bâtiments anciens réhabilités, le musée présente des collections diversifiées retraçant les épisodes de l'histoire de la ville, riche en événements et personnalités.

En parallèle, le musée programme des expositions temporaires aux thématiques variées. Entrée libre

Accueil de groupe sur inscription

