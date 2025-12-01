Rencontre avec Jean Chen Jeanne d’Arc et les villes qu’elle a traversées

55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Natif de Taïwan, Jean Chen travaille depuis 1977 à Bourges où il dirige la galerie Art-Tension. Utilisant l’aquarelle, sur de grands formats, il réalise des restitutions historiques de villes conciliant précision du détail et poésie de la couleur. Après deux ouvrages sur le Berry, il s’est lancé un défi brosser les 46 cités par lesquelles Jeanne d’Arc est passée, parmi lesquelles Orléans, Saint Benoît et Sully. .

55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45 belvedere@valdesully.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre avec Jean Chen Jeanne d’Arc et les villes qu’elle a traversées Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-07 par OT SULLY-SUR-LOIRE