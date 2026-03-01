Rencontre avec Jean Christophe Paillé

Mouilleron-Saint-Germain Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 17:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Rencontre dans le cadre du partenariat avec le réseau Paroles d’Auteurs soutenu par le Département de la Vendée

Le musée national Clemenceau de Lattre vous invite à la rencontre de Jean-Christophe PAILLÉ, auteur de romans policiers.

Lors de cet échange l’auteur présentera ses livres, fera découvrir son parcours, ses recherches et les thèmes qu’il retient pour ses ouvrages.

L’évènement débutera à 17h à la maison natale de Georges Clemenceau.

Pour tout public gratuit .

Mouilleron-Saint-Germain 85390 Vendée Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meeting as part of the partnership with the Paroles d’Auteurs network supported by the Département de la Vendée

L’événement Rencontre avec Jean Christophe Paillé Mouilleron-Saint-Germain a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin