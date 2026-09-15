Rencontre avec Jean-Christophe RUFIN à Saint-Sever Cinéma Media 7 Saint-Sever Saint-Sever
vendredi 18 septembre 2026 · Cinéma Media 7 Saint-Sever · Saint-Sever
Informations pratiques
Saint-Sever
Rencontre avec Jean-Christophe RUFIN à Saint-Sever
Cinéma Media 7 Saint-Sever 7 Rue de L Hôtel de ville Saint-Sever Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 20:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Rendez-vous littéraire avec Jean-Christophe Rufin : L’Académicien-écrivain à la rencontre des lecteurs.
L’écrivain, membre de l’Académie Française, viendra échanger avec le public sur ses écrits, sa carrière et présenter son dernier roman, « La Folie Sainte-Hélène », le 7ème opus des aventures de son héros Aurel le consul. .
Cinéma Media 7 Saint-Sever 7 Rue de L Hôtel de ville Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 055871352 mediatheque.saintsever@chalossetursan.fr
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English : Rencontre avec Jean-Christophe RUFIN à Saint-Sever
L’événement Rencontre avec Jean-Christophe RUFIN à Saint-Sever Saint-Sever a été mis à jour le 2026-09-07 par Landes Chalosse
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