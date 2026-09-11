Rencontre avec Jean-Claude Caron, le nez de Balzac, Maison de Balzac, Paris

Informations pratiques

Rencontre avec Jean-Claude Caron, le nez de Balzac Dimanche 20 septembre, 15h30 Maison de Balzac Paris

Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’œuvre balzacienne, pleine de senteurs et d’effluves, embaume fortement. Pour peu qu’on ait le nez sensible, on y décèle une pluralité d’arômes relevant, ici, du « principe odorant de diverses substances d’origine végétale»; là, « d’essence chimique » ; ou encore du « parfum caractéristique des mets » pour distinguer les trois acceptions du terme (Trésor de la langue française).

L’actualité littéraire de l’année 2026 offre à la Maison de Balzac une belle occasion pour honorer et illustrer un de ses thèmes de prédilection, les odeurs et les parfums chez Balzac.

Avec la publication de l’ouvrage Le nez de Balzac, suivi de Odorama balzacien, Jean-Claude Caron nous permet de piocher, encore et encore.

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’historien a accepté de présenter son livre, d’une grande richesse, s’appuyant sur La Comédie humaine, mais aussi, sur la correspondance de Balzac et sur les témoignages de son entourage. L’auteur évoque, également, les odeurs du corps de Balzac. Ainsi, le nez de Balzac a sa place et Jean-Claude Caron évoque, en parallèle celui de ses personnages. Ne dit-on pas, « il a du nez », métaphore évocatrice. Lavater et sa physiognomonie ne sont jamais loin.

Rappelons que le parfum est un marqueur social chez Balzac, il peut être bon ou mauvais, des baumes de la chambre d’Henriette de Mortsauf à la pension Vauquer, imbibée de ses odeurs de graillons, ou à la chambre mortuaire de Valérie Marneffe, et son parfum pestillenciel.

À lire et écouter, ce dimanche 20 septembre, sans modération.

Le nez de Balzac, suivi de Odorama balzacien,édition Champ Vallon

Jean-Claude Caron est professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Clermont Auvergne et membre honoraire de l’Institut universitaire de France. Parmi ses publications chez Champ Vallon,Simon Deutz, un Judas romantique(2019) et Van Gogh en toutes lettres : un homme dans son siècle(2022).

Maison de Balzac 47 Rue Raynouard, 75016 Paris, France Paris 75016 Quartier de la Muette Paris Île-de-France 0155744180 https://www.maisondebalzac.paris.fr Appartement où vécut Balzac de 1840 à 1847, partie d’une « folie » de la fin du XVIIIe siècle et témoignage du village de Passy.

Conférence avec Jean-Claude Caron

©Champ Vallon