Rencontre avec Jean Darot Nuits de la lecture, Bibliothèque Ludothèque municipale Dax Dax

Rencontre avec Jean Darot Nuits de la lecture, Bibliothèque Ludothèque municipale Dax vendredi 23 janvier 2026.
Bibliothèque Ludothèque municipale Dax 3 Rue du Palais Dax Landes
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Présentation de son œuvre, dans laquelle des destins de femmes, ancrées dans leur époque et leur territoire, sont mis à l’honneur. L’homme semence (& sa suite, Le saule mort ), L’enfant don et La femme île nous font partager des valeurs de courage, de solidarité, de sororité. Modération Patricia Martinez des éditions Passiflore.
La rencontre sera ponctuée par des lectures d’extraits choisis et suivie d’un moment d’échanges convivial.
Entrée libre et gratuite. .
Bibliothèque Ludothèque municipale Dax 3 Rue du Palais Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 72 89 passiflore@editions-passiflore.com
