RENCONTRE AVEC JEAN-MARC LEMAÎTRE GUÉRIR LE VIEILLISSEMENT, LA RÉVOLUTION DE LA LONGÉVITÉ Montpellier jeudi 5 mars 2026.
Place Jacques Mirouze Montpellier Hérault
Début : 2026-03-05
2026-03-05
Et si vieillir n’était plus une fatalité ?
Cette conférence dévoile les dernières avancées scientifiques sur le vieillissement et montre qu’il est désormais possible d’agir sur notre horloge biologique.
Le 05 mars 2026 à 20h
Zones bleues, longévité, vitalité alimentation, mouvement, relations, gestion du stress… Les clés pour vivre longtemps et en bonne santé sont connues — et accessibles. Une invitation à changer de regard sur l’âge, le temps… et à reprendre la main sur son avenir
Avec Jean Marc Lemaitre, directeur de recherche à l’Inserm
Auteur de Guérir la vieillesse et Décider de son âge
Sur réservation .
English :
What if aging was no longer inevitable?
This conference reveals the latest scientific advances on aging and shows that it is now possible to act on our biological clock.
