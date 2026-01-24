RENCONTRE AVEC JEAN-MARC LEMAÎTRE GUÉRIR LE VIEILLISSEMENT, LA RÉVOLUTION DE LA LONGÉVITÉ Montpellier

RENCONTRE AVEC JEAN-MARC LEMAÎTRE GUÉRIR LE VIEILLISSEMENT, LA RÉVOLUTION DE LA LONGÉVITÉ

Place Jacques Mirouze Montpellier Hérault

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

2026-03-05

Et si vieillir n’était plus une fatalité ?

Cette conférence dévoile les dernières avancées scientifiques sur le vieillissement et montre qu’il est désormais possible d’agir sur notre horloge biologique.

Le 05 mars 2026 à 20h

Zones bleues, longévité, vitalité alimentation, mouvement, relations, gestion du stress… Les clés pour vivre longtemps et en bonne santé sont connues — et accessibles. Une invitation à changer de regard sur l’âge, le temps… et à reprendre la main sur son avenir

Avec Jean Marc Lemaitre, directeur de recherche à l’Inserm

Auteur de Guérir la vieillesse et Décider de son âge

Sur réservation .

Place Jacques Mirouze Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

What if aging was no longer inevitable?

This conference reveals the latest scientific advances on aging and shows that it is now possible to act on our biological clock.

