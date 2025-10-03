Rencontre avec Jean-Marie Augustin La sabline – Musée de préhistoire et médiathèque Lussac-les-Châteaux

La médiathèque propose une rencontre avec Jean-Marie Augustin une conférence sur André Têté, curé de Queaux, aumônier du maquis. Il fût également poète et humaniste, surnommé le « curé rouge », il oeuvra pour maintenir l’union de la Résistance.

La sabline – Musée de préhistoire et médiathèque 21 Route de Montmorillon, 86320 Lussac-les-Châteaux, France

