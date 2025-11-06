Rencontre avec Jean-Michel Delacomptée Villa Acantha Aix-en-Provence

Jeudi 6 novembre 2025 de 18h30 à 20h30. Villa Acantha 9 Avenue Henri Pontier Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Il y a l’Italie de la Renaissance, l’Angleterre victorienne, le Siècle d’or espagnol… Quand on parle de la France, l’apogée porte un autre nom, c’est le Grand Siècle celui du Roi Soleil, de Versailles, et de la langue classique. C’est au cours de cette période, outre par son industrie et sa puissance militaire, que notre pays connut un rayonnement exceptionnel de son art et de sa littérature, auxquels Jean-Michel Delacomptée rend hommage à travers son ouvrage Grandeur de l’esprit français. On y croise les figures de Montaigne, Racine, Bossuet, La Bruyère, La Fontaine, Saint-Simon et des personnages aussi remarquables qu’Ambroise Paré, père de la chirurgie moderne, ou Henriette d’Angleterre, dite Madame , belle-sœur et cousine de Louis XIV. A chacun, celui-ci dédie un portrait vivant et inspiré, qui restitue pour notre plaisir de lecteur l’esprit et la chair de ce temps mémorable.



Jean-Michel Delacomptée a travaillé pendant vingt ans dans le domaine de la diplomatie culturelle à Paris et à l’étranger. Il a enseigné la littérature française à l’Université à Bordeaux puis à Paris. Outre de nombreux portraits littéraires, il a publié romans et essais, tel Notre langue française (Fayard, 2018) ou Grandeur de l’esprit français, son dernier ouvrage, paru au Cherche midi, en 2025. .

Villa Acantha 9 Avenue Henri Pontier Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 36 27 10 communication@atelier-languefrancaise.fr

English :

The Grand Siècle: that of the Sun King, Versailles and the classical language. It was during this period that our country witnessed the exceptional influence of its art and literature, to which Jean-Michel Delacomptée pays tribute.

German :

Das Grand Siècle: das Zeitalter des Sonnenkönigs, von Versailles und der klassischen Sprache. In dieser Zeit erlebte unser Land eine außergewöhnliche Ausstrahlung seiner Kunst und Literatur, die von Jean-Michel Delacomptée gewürdigt wird.

Italiano :

Il Grand Siècle: quello del Re Sole, di Versailles e della lingua classica. È in questo periodo che il nostro Paese ha conosciuto l’eccezionale influenza della sua arte e della sua letteratura, a cui Jean-Michel Delacomptée rende omaggio.

Espanol :

El Grand Siècle: el del Rey Sol, Versalles y la lengua clásica. Fue durante este periodo cuando nuestro país conoció la excepcional influencia de su arte y su literatura, a la que rinde homenaje Jean-Michel Delacomptée.

