Rencontre avec Jean-Pierre Ancèle Médiathèque Floresca Guépin Nantes jeudi 2 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-02 18:30 –

Gratuit : oui Adulte

À propos de son livre Rose Museau dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la LoireNé à Paris peu de temps après l’accession au trône de la reine Elizabeth II, Jean-Pierre Ancèle a enseigné la littérature anglaise en classes préparatoires pendant une trentaine d’années en région parisienne, avant de se consacrer à l’écriture. Dans son deuxième roman Rose Museau, il dépeint la banlieue populaire des années 50-60 avec humour et facétie.Public adulte

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/