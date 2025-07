Rencontre avec Jean-Pierre Le Goff Médiathèque Riec-sur-Bélon

Rencontre avec Jean-Pierre Le Goff Médiathèque Riec-sur-Bélon samedi 9 août 2025.

Rencontre avec Jean-Pierre Le Goff

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Graveur et sculpteur, Jean-Pierre Le Goff est installé à Riec-sur-Bélon. Dès l’enfance, dans l’atelier, son père (qui fait partie de ses références), lui fait sentir le bois. Il s’imprègne des odeurs de la cire, du vernis et du bois dont il apprend vite les différentes essences et les caprices de son fil.

Dans son art, il manie l’humour, comme il crée, avec passion, légèreté et authenticité. Il aime jouer avec les mots.

En gravure, il se décrit comme Empreinteur de nature

Il travaille surtout le zinc déjà marqué par le temps, pour le faire revivre par la pointe sèche, l’acide (eau-forte), la meuleuse. Il grave différents matériaux écorces, vieux bois, alu, plexi.

En sculpture il se dit Amasseur d’art

Il aime glaner branches et souches de vieux châtaigniers, qu’il transforme. Il modèle l’argile, la cire d’abeille pour parfois aboutir à une coulée de bronze.

Enseignant à la retraite, Il a toujours donné la part belle à la gravure dans son enseignement des arts plastiques et reste le pédagogue qui continue à transmettre dans les écoles . .

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre avec Jean-Pierre Le Goff Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2025-07-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS