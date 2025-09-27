Rencontre avec Jean Terpant , auteur de BD Locale Leclerc Culture Leclerc, Espace Culturel Saint-Paul-lès-Romans
Rencontre avec Jean Terpant , auteur de BD Locale Leclerc Culture Leclerc, Espace Culturel Saint-Paul-lès-Romans samedi 27 septembre 2025.
Rencontre avec Jean Terpant , auteur de BD Locale Leclerc Culture
Leclerc, Espace Culturel 95 rue Clair Saint-Paul-lès-Romans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 15:00:00
fin : 2025-09-27 18:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Venez rencontrer Jacques Terpant auteur local de bande dessinée. Cette rencontre, animée par Amandine Bacconnier, sera l’occasion d’échanger autour de son parcours, de ses inspirations et de ses créations les plus récentes.
.
Leclerc, Espace Culturel 95 rue Clair Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 50 00 contact@romans.leclerc
English :
Come and meet local comic book artist Jacques Terpant. This meeting, hosted by Amandine Bacconnier, will be an opportunity to discuss his career, his inspirations and his most recent creations.
German :
Treffen Sie Jacques Terpant, einen lokalen Comic-Autor. Das Treffen wird von Amandine Bacconnier moderiert und bietet die Gelegenheit, sich über seinen Werdegang, seine Inspirationen und seine jüngsten Werke auszutauschen.
Italiano :
Venite a conoscere il fumettista locale Jacques Terpant. L’incontro, condotto da Amandine Bacconnier, sarà l’occasione per discutere della sua carriera, delle sue ispirazioni e delle sue creazioni più recenti.
Espanol :
Venga a conocer al dibujante de cómics local Jacques Terpant. Este encuentro, presentado por Amandine Bacconnier, será una oportunidad para hablar de su carrera, sus inspiraciones y sus creaciones más recientes.
L’événement Rencontre avec Jean Terpant , auteur de BD Locale Leclerc Culture Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2025-09-16 par Valence Romans Tourisme