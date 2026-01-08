RENCONTRE AVEC JEAN TUCOO-CHALA Aire-sur-l’Adour
RENCONTRE AVEC JEAN TUCOO-CHALA Aire-sur-l’Adour samedi 31 janvier 2026.
Médiathèque Aire-sur-l’Adour Landes
Jean Tucoo-Chala présentera Images des Landes de Gascogne, 1932 et 1933, publié aux éditions Passiflore ; un livre consacré au travail photographique de Lotte Beyer
(1902-1944), étudiante allemande ayant, au cours de sa thèse sur la vie rurale dans les Landes de Gascogne, parcouru le territoire pour témoigner sur le langage, l’habitat, l’agriculture, l’artisanat et la vie quotidienne des familles landaises.
Médiathèques CCAA/ Aire sur l’Adour
Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04
