RENCONTRE AVEC JEAN TUCOO-CHALA Aire-sur-l’Adour

RENCONTRE AVEC JEAN TUCOO-CHALA

Médiathèque Aire-sur-l’Adour Landes

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Jean Tucoo-Chala présentera Images des Landes de Gascogne, 1932 et 1933, publié aux éditions Passiflore ; un livre consacré au travail photographique de Lotte Beyer

(1902-1944), étudiante allemande ayant, au cours de sa thèse sur la vie rurale dans les Landes de Gascogne, parcouru le territoire pour témoigner sur le langage, l’habitat, l’agriculture, l’artisanat et la vie quotidienne des familles landaises.

