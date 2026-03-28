Rencontre avec Jean-Yves Jouannais Square Monseigneur Roull Brest
Rencontre avec Jean-Yves Jouannais Square Monseigneur Roull Brest mardi 7 avril 2026.
Rencontre avec Jean-Yves Jouannais
Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 18:00:00
fin : 2026-04-07 19:00:00
Date(s) :
2026-04-07
Écrivain, critique et professeur d’art, Jean-Yves Jouannais nous livre un conte philosophique ancré dans l’Allemagne occupée en 1947. Le capitaine Jakob Lenz, juriste, arrive à Brême, zone d’occupation américaine. Ornithologue amateur, il doit participer à un procès d’un genre particulier, dans le cadre du plan de dénazification. Une population de mainates, qui peuple une forêt, a appris l’hymne nazi au contact des soldats. Faut-il ou non exterminer ces oiseaux qui peuvent le transmettre à leurs descendants et faire ainsi perdurer l’idéologie du IIIe Reich ? De 2008 à 2024, Jean-Yves Jouannais est l’auteur du cycle de conférence-performances, L’Encyclopédie des guerres, au Centre Pompidou.
Une forêt éd. Albin Michel
Informations pratiques
Sur inscription
Gratuit.
Durée 1h .
Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68
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English : Rencontre avec Jean-Yves Jouannais
L’événement Rencontre avec Jean-Yves Jouannais Brest a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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