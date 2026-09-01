Informations pratiques

Brest

Rencontre avec Jeanne Pham Tran

Librairie Dialogues Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 18:00:00

fin : 2026-09-24 19:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Dans ce second roman, Jeanne Pham Tran se lance dans une quête de ses origines et de son identité à travers l’histoire de sa grand-mère. Ce voyage sur les traces effacées d’une famille française et sino-vietnamienne interroge l’exil et la mémoire, et les héritages involontaires d’un passé enfoui.

A travers l’écriture, Jeanne Pham Tran tente de renouer, avec grâce et poésie, les liens brisés de la transmission.

Les ombres de l’exil – éd. Mercure de France

Informations pratiques :

Sur inscription

Gratuit.

Durée 1h .

Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

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English :

L’événement Rencontre avec Jeanne Pham Tran Brest a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue