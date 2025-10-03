Rencontre avec Jeanne Rivière Bibliothèque municipale d’Amnéville Amnéville

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Venez rencontrer Jeanne Rivière à l’occasion de la sortie de son premier roman, Lorraine brûle.

Une rencontre privilégiée pour échanger avec l’auteure, découvrir son univers littéraire et plonger dans l’histoire captivante de son livre.

Bibliothèque municipale d'Amnéville 44b rue Clémenceau 57360 AMNEVILLE Amnéville 57360 Moselle Grand Est

Gallimard