Rencontre avec Jérémy Guedj, auteur de Les juifs français et le nazisme, 1933-1939 Archives Départementales de la Mayenne Laval

Rencontre avec Jérémy Guedj, auteur de Les juifs français et le nazisme, 1933-1939

Archives Départementales de la Mayenne 6 Place des Archives Laval Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date :

Début : 2026-02-05 18:30:00

fin : 2026-02-05 20:00:00

Date(s) :

2026-02-05

Les Archives départementales de la Mayenne accueillent la rencontre avec Jérémy Guedj, auteur du livre Les juifs français et le nazisme, 1933-1939

Dans le cadre de la réouverture de La Vigie-Mémorial des Déportés de la Mayenne, et en partenariat avec les Archives départementales de la Mayenne, est organisée une conférence donnée par Jérémy Guedj autour de son livre Les Juifs de France et le nazisme, 1933-1939 .

Archives Départementales de la Mayenne 6 Place des Archives Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 87 35 archives@lamayenne.fr

English :

The Archives départementales de la Mayenne host a meeting with Jérémy Guedj, author of the book Les juifs français et le nazisme, 1933-1939

