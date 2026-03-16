Rencontre avec Jérôme Fourquet Villa Acantha Aix-en-Provence

Rencontre avec Jérôme Fourquet

Jeudi 9 avril 2026 de 18h30 à 20h30. Villa Acantha 9 avenue Henri Pontier Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:30:00

fin : 2026-04-09 20:30:00

Date(s) :

2026-04-09

Il analyse l’évolution politique et sociale de la France depuis une trentaine d’années. C’est en fin observateur de l’Hexagone, passionné de géographie, que Jérôme Fourquet reviendra sur les grandes métamorphoses de la société française.

Il est à l’origine de la notion d’ archipel français , qui s’est peu à peu imposée dans le débat public pour décrire les divisions et les fractures de notre pays c’est en fin observateur de l’Hexagone, passionné de géographie, que Jérôme Fourquet reviendra sur les grandes métamorphoses de la société française. Quelques jours après les élections municipales de mars 2026, il commentera avec nous les résultats de ce scrutin primordial, prélude à la bataille présidentielle. Il décryptera les recompositions politiques en cours et l’ascension des forces radicales, susceptibles de redessiner le paysage électoral à l’horizon 2027. Face à la lassitude qui étreint la classe politique comme les citoyens, face à des institutions au fonctionnement grippé, face au tourbillon des évènements internationaux, nous lui demanderons quelles sont les perspectives pour la France de demain. Jérôme Fourquet effectue sa carrière dans différents instituts de sondage, de l’IFOP (Institut français d’opinion publique) à l’institut CSA ( consumer science and analytics ). Il est depuis 2011 directeur du département opinion et stratégies d’entreprises de l’IFOP. Il a publié, entre autres, L’archipel français(Seuil, 2019, prix du livre politique) et La France sous nos yeux (Seuil, 2021). Ses travaux portent sur les comportements et attitudes politiques en lien avec les religions, l’immigration et les questions d’identité. .

Villa Acantha 9 avenue Henri Pontier Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

He analyzes France?s political and social evolution over the last thirty years. As a keen observer of the Hexagone, with a passion for geography, Jérôme Fourquet will review the major metamorphoses of French society.

L’événement Rencontre avec Jérôme Fourquet Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence