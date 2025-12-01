Rencontre avec Jim Jarmusch Cinéma Max Linder Panorama Paris

Dernière rencontre de 2025 et pas des moindres! Le réalisateur Jim Jarmusch nous fera l’honneur de sa présence pour l’avant-première de son nouveau film, récompensé par le Lion d’Or à la Mostra de Venise : FATHER MOTHER SISTER BROTHER.

Synopsis : Father Mother Sister Brother est un long-métrage de fiction en

forme de triptyque. Trois histoires qui parlent des relations entre des

enfants adultes et leur(s) parent(s) quelque peu distant(s), et aussi

des relations entre eux.

Découvrez en avant-première le nouveau film de Jim Jarmusch, en sa présence !

Le lundi 01 décembre 2025

de 20h15 à 23h30

payant

TARIF UNIQUE : 10€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-01T21:15:00+01:00

fin : 2025-12-02T00:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-01T20:15:00+02:00_2025-12-01T23:30:00+02:00

Cinéma Max Linder Panorama 24 boulevard poissonnière 75009 Paris