Rencontre avec Jim Jarmusch Cinéma Max Linder Panorama Paris
Rencontre avec Jim Jarmusch Cinéma Max Linder Panorama Paris lundi 1 décembre 2025.
Dernière rencontre de 2025 et pas des moindres! Le réalisateur Jim Jarmusch nous fera l’honneur de sa présence pour l’avant-première de son nouveau film, récompensé par le Lion d’Or à la Mostra de Venise : FATHER MOTHER SISTER BROTHER.
Synopsis : Father Mother Sister Brother est un long-métrage de fiction en
forme de triptyque. Trois histoires qui parlent des relations entre des
enfants adultes et leur(s) parent(s) quelque peu distant(s), et aussi
des relations entre eux.
Découvrez en avant-première le nouveau film de Jim Jarmusch, en sa présence !
Le lundi 01 décembre 2025
de 20h15 à 23h30
payant
TARIF UNIQUE : 10€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-01T21:15:00+01:00
fin : 2025-12-02T00:30:00+01:00
Date(s) : 2025-12-01T20:15:00+02:00_2025-12-01T23:30:00+02:00
Cinéma Max Linder Panorama 24 boulevard poissonnière 75009 Paris