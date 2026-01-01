Rencontre avec JJ. Ravel exposition de gravures Montfort-sur-Meu

Rencontre avec JJ. Ravel exposition de gravures

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-21 15:00:00

fin : 2026-01-21 18:00:00

2026-01-21

Rencontrons JJ. Ravel autour de son exposition Gravures.

JJ. Ravel habite à La Chapelle-Thouarault (35).

Je pratique la gravure depuis une quinzaine d’années et particulièrement les techniques de la taille-douce eau-forte, manière noire, aquatinte, burin et pointe-sèche. A travers l’alchimie des éléments simples métal/papier/encre, fusionnés par l’action de la presse, je cherche à révéler un peu du mystère et de la beauté du monde.

Rdv mercredi 21 janvier entre 15h et 18h à Quai n°3. .

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62

