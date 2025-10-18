Rencontre avec Joël Egloff La Sabline Médiathèque Lussac-les-Châteaux

Rencontre avec Joël Egloff La Sabline Médiathèque Lussac-les-Châteaux samedi 18 octobre 2025.

La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne

Gratuit

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Vienne, Joël Egloff présentera son ouvrage « Ces féroces soldats » où l’auteur retrace l’histoire singulière de sa famille durant la seconde guerre mondiale, en Moselle annexée. Né en 1970, il vit et écrit à Metz. Il a obtenu en 2005 le prix du Livre Inter pour son roman « L’Etourdissement ». La soirée sera animée par Séverine Bordeaux de la librairie « Les jolis mots ». .

La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 83 39 86 mediatheque@lasabline.fr

