Rencontre avec Joël Egloff Mediathèque Melle

Rencontre avec Joël Egloff

Rencontre avec Joël Egloff Mediathèque Melle jeudi 2 octobre 2025.

Rencontre avec Joël Egloff

Mediathèque 2 place Aristide Briand Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-02

Date(s) :
2025-10-02

Joël Egloff retrace l’histoire singulière et tumultueuse de
sa famille durant la seconde guerre mondiale, en Moselle
annexée.

Jeudi 2 octobre à 18h à Melle
Médiathèque
2 place Aristide-Briand
Infos et réservations 05 49 27 91 09
mediatheque.melle@orange.fr
Rencontre animée par la librairie Le Matoulu, Melle   .

Mediathèque 2 place Aristide Briand Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 91 09  mediatheque.melle@orange.fr

English : Rencontre avec Joël Egloff

German : Rencontre avec Joël Egloff

Italiano :

Espanol : Rencontre avec Joël Egloff

L’événement Rencontre avec Joël Egloff Melle a été mis à jour le 2025-09-09 par OT Pays Mellois