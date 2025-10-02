Rencontre avec Joël Egloff Mediathèque Melle
Rencontre avec Joël Egloff
Mediathèque 2 place Aristide Briand Melle Deux-Sèvres
Joël Egloff retrace l’histoire singulière et tumultueuse de
sa famille durant la seconde guerre mondiale, en Moselle
annexée.
