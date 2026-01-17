[Rencontre] Avec Joëlle Duffeuilly

Grande Ourse Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La librairie-café La Grande Ourse vous propose une rencontre littéraire avec Joëlle Dufeuilly, traductrice du Prix Nobel de littérature 2025, l’écrivain hongrois László Krasznahorkai, publié aux éditions Cambourakis.

Lors de cette rencontre, Joëlle Dufeuilly partagera son travail de traduction, les enjeux de la transmission littéraire d’une langue à l’autre, ainsi que son regard sur l’œuvre singulière et exigeante de László Krasznahorkai, figure majeure de la littérature contemporaine.

Un moment privilégié d’échange et de découverte pour les passionnés de littérature, les curieux et tous ceux qui s’intéressent aux coulisses de la création littéraire.

Sur réservation auprès de La Grande Ourse .

Grande Ourse Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 9 82 37 27 70 lagrandeoursedieppe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

L’événement [Rencontre] Avec Joëlle Duffeuilly Dieppe a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie