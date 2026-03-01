Rencontre avec Joëlle Zask Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement
Rencontre avec Joëlle Zask Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement samedi 14 mars 2026.
Rencontre avec Joëlle Zask
Samedi 14 mars 2026 à partir de 17h30. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 17:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Rencontre avec Joëlle Zask
À l’occasion de la sortie de son essai Donner à manger Politique d’un geste ordinaire
Rencontre avec Joëlle Zask
À l’occasion de la sortie de son essai Donner à manger Politique d’un geste ordinaire
Comment nourrir sans empoisonner, aider sans asservir ? Dans cet essai, Joëlle Zask explore nos manières de nourrir et de prendre soin, du biberon aux cantines, des lieux de soin aux circuits agricoles.
Une proposition de Librairie de la Friche, Les Grandes Tables et Éditions Premier Parallèle .
Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meeting with Joëlle Zask
To mark the publication of her essay Donner à manger? Politics of an ordinary gesture
L’événement Rencontre avec Joëlle Zask Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille