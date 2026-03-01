Rencontre avec Joëlle Zask Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Rencontre avec Joëlle Zask

À l’occasion de la sortie de son essai Donner à manger Politique d’un geste ordinaire

Comment nourrir sans empoisonner, aider sans asservir ? Dans cet essai, Joëlle Zask explore nos manières de nourrir et de prendre soin, du biberon aux cantines, des lieux de soin aux circuits agricoles.

Une proposition de Librairie de la Friche, Les Grandes Tables et Éditions Premier Parallèle .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Meeting with Joëlle Zask

To mark the publication of her essay Donner à manger? Politics of an ordinary gesture

