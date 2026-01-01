Rencontre avec Johana Gustawsson Médiathèque André Roussin (CEC) Istres

Rencontre avec Johana Gustawsson

Samedi 24 janvier 2026 de 15h à 17h. Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Rencontre avec Johana Gustawsson, autrice française de romans policiers, résidant en Suède. Son dernier titre Les morsures du silence sera à l’honneur ainsi que les plus anciens.

La rencontre sera suivie d’une séance ventes-dédicaces par la librairie Arbre-Monde.



Réservation conseillée auprès du pôle Littératures 04 42 11 24 63 .

Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 63

English :

Meet Johana Gustawsson, a French author of crime novels living in Sweden. Her latest title, Les morsures du silence, will be featured, along with older titles.

