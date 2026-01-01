Rencontre avec Johana Gustawsson Médiathèque André Roussin (CEC) Istres
Rencontre avec Johana Gustawsson Médiathèque André Roussin (CEC) Istres samedi 24 janvier 2026.
Rencontre avec Johana Gustawsson
Samedi 24 janvier 2026 de 15h à 17h. Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône
Rencontre avec Johana Gustawsson, autrice française de romans policiers, résidant en Suède. Son dernier titre Les morsures du silence sera à l’honneur ainsi que les plus anciens.
La rencontre sera suivie d’une séance ventes-dédicaces par la librairie Arbre-Monde.
Réservation conseillée auprès du pôle Littératures 04 42 11 24 63 .
Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 63
Meet Johana Gustawsson, a French author of crime novels living in Sweden. Her latest title, Les morsures du silence, will be featured, along with older titles.
