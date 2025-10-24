Rencontre avec Jonathan Champion Méry-ès-Bois
Mériéthèque Méry-ès-Bois Cher
Début : 2025-10-24 18:30:00
2025-10-24
Jonathan Champion, enfant de Sainte-Montaine et actuel responsable des jardins de l’Abbaye de Noirlac, évoquera son parcours et présentera ses cartes postales inspirées de la nature fleurs, insectes, gastronomie…
Tout public .
Mériéthèque Méry-ès-Bois 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 42 19 37 bibliotheque.mery@gmail.com
Jonathan Champion, a child of Sainte-Montaine and currently in charge of the gardens at Noirlac Abbey, will talk about his career and present his postcards inspired by nature: flowers, insects, gastronomy…
Jonathan Champion, ein Kind aus Sainte-Montaine und derzeitiger Leiter der Gärten der Abtei von Noirlac, wird über seinen Werdegang sprechen und seine Postkarten vorstellen, die von der Natur inspiriert sind: Blumen, Insekten, Gastronomie…
Jonathan Champion, cresciuto a Sainte-Montaine e attualmente responsabile dei giardini dell’Abbazia di Noirlac, parlerà della sua carriera e presenterà le sue cartoline ispirate alla natura: fiori, insetti, gastronomia…
Jonathan Champion, criado en Sainte-Montaine y actual responsable de los jardines de la abadía de Noirlac, hablará de su carrera y presentará sus postales inspiradas en la naturaleza: flores, insectos, gastronomía…
