Rencontre avec Julia Sintzen BP 139 Antibes

Rencontre avec Julia Sintzen

BP 139 19 Boulevard Gustave Chancel Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 16:00:00

fin : 2026-02-21 17:30:00

Date(s) :

2026-02-21

Avec Sporen paru aux éditions Corti en 2025, Julia Sintzen signe un premier roman d’une intensité rare.

.

BP 139 19 Boulevard Gustave Chancel Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 19 75 80 info@mediatheque-casa.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With Sporen, published by Corti in 2025, Julia Sintzen has written a first novel of rare intensity.

L’événement Rencontre avec Julia Sintzen Antibes a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins