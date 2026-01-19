Rencontre avec Julia Sintzen BP 139 Antibes
Rencontre avec Julia Sintzen BP 139 Antibes samedi 21 février 2026.
Rencontre avec Julia Sintzen
BP 139 19 Boulevard Gustave Chancel Antibes Alpes-Maritimes
Début : 2026-02-21 16:00:00
fin : 2026-02-21 17:30:00
2026-02-21
Avec Sporen paru aux éditions Corti en 2025, Julia Sintzen signe un premier roman d’une intensité rare.
BP 139 19 Boulevard Gustave Chancel Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 19 75 80 info@mediatheque-casa.fr
With Sporen, published by Corti in 2025, Julia Sintzen has written a first novel of rare intensity.
L’événement Rencontre avec Julia Sintzen Antibes a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins