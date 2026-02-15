Rencontre avec Julia Zimmerlich Place Louis de la Bardonnie Bergerac

Rencontre avec Julia Zimmerlich

Rencontre avec Julia Zimmerlich

Librairie La Colline aux Livres, Bergerac

2026-03-05

Vous avez le désir de vous engager dans votre commune ?

Vous avez raison ! C’est à l’échelle locale que tout se joue pour demain. Restauration de la biodiversité, protection des arbres remarquables, développement des pistes cyclables et des énergies renouvelables citoyennes, soutien à une agriculture paysanne et à une alimentation locale, lutte contre les constructions immobilières à outrance… Si les grandes orientations pour le climat sont définies aux niveaux national ou européen, c’est bien aux échelles…

Julia Zimmerlich est spécialiste des enjeux climatiques et environnementaux. Journaliste, citoyenne engagée et conseillère municipale. Elle œuvre désormais dans l’innovation des politiques publiques. .

