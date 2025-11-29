Rencontre avec Julie Chabaud Bibliothèque municipale Espace Manson Mollégès

Rencontre avec Julie Chabaud

Samedi 29 novembre 2025 à partir de 11h. Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès Bouches-du-Rhône

Samedi 29 novembre à 11 heures à la bibliothèque municipale de Mollégès !

Rencontre dédicace avec Julie CHABAUD, autrice jeunesse pour la parution de l’album Le village du père Noël en 24 jours .

Venez rencontrer l’autrice et découvrir le livre qui fait briller les yeux des petits et réveille la magie des grands ❄️ Le Père Noël vous ouvre les portes de son village en Laponie… êtes-vous prêts à entrer dans la magie ? Une histoire à lire chaque jour de décembre… et à rêver ensemble jusqu’à Noël en Laponie, Lilou et Morgan découvrent les secrets du Père Noël…

Vente de l’album sur place. .

Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 61 10 16 bibliotheque@molleges.fr

English :

Saturday November 29 at 11am at the Mollégès public library!

Book signing with Julie CHABAUD, children?s author, for the publication of Le village du père Noël en 24 jours .

German :

Samstag, 29. November um 11 Uhr in der Gemeindebibliothek von Mollégès!

Signierstunde mit Julie CHABAUD, Jugendbuchautorin, anlässlich der Veröffentlichung des Albums Le village du père Noël en 24 jours (Das Dorf des Weihnachtsmanns in 24 Tagen).

Italiano :

Sabato 29 novembre alle 11 presso la biblioteca comunale di Mollégès!

Firma del libro con Julie CHABAUD, autrice per bambini, in occasione della pubblicazione dell’album Le village du père Noël en 24 jours .

Espanol :

Sábado 29 de noviembre a las 11 h en la biblioteca municipal de Mollégès

Firma de libros con Julie CHABAUD, autora de literatura infantil, con motivo de la publicación del álbum Le village du père Noël en 24 jours .

