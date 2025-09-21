Rencontre avec Julie Decriem, Souffleuse de verre Musée du Mont-de-Piété Bergues



Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Musée du Mont-de-Piété Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T12:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

« Artiste-enseignante en art du verre, j’aime transformer la matière directement dans la flamme, dans l’instant. Le travail du verre est un dialogue avec une matière qui passe d’un état solide et transparent à un état malléable et en fusion. Ce matériau offre des possibilités infinies de mise en œuvre que j’explore avec envie et plaisir. La transmission et le partage sont également des valeurs très présentes dans mon travail. »

Musée du Mont-de-Piété 1 Rue du Mont de Piete, 59380 Bergues, France Bergues 59380 Nord Hauts-de-France +33328200856 https://bergues-musee.fr Joyaux de l’art baroque flamand, le Mont-de-piété de Bergues a été édifié, entre 1629 et 1633, d’après les plans du peintre, architecte, économiste et ingénieur Wenceslas Cobergher (1560 – 1634).

Élégant bâtiment rectangulaire de briques parées de pierre, parcouru de fenêtres surmontées d’arcatures, il offre deux remarquables pignons richement décorés.

Journées européennes du patrimoine 2025

