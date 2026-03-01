Rencontre avec Julie Hascoët

Luynes Indre-et-Loire

Début : Vendredi 2026-03-20 20:00:00

2026-03-20

Présentation du projet de résidence de Julie Hascoët

Au cours de ces 9 semaines de résidence à Luynes, je viens développer un chapitre de mon travail autour du territoire de la commune. J’invite donc les habitantes et habitants à prendre contact avec le service culturel de Luynes (culture@luynes.fr 02 47 55 56 60) si vous possédez une cave ou un bout de réseau, si vous vous intéressez aux eaux souterraines, si vous avez travaillé en champignonnière ou côtoyé l’inframonde et que vous voudriez partager votre histoire, vos archives ou simplement ouvrir vos portes au plaisir de vous rencontrer Julie Hascoët .

English :

Presentation of Julie Hascoët’s residency project

