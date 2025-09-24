Rencontre avec Julie Héraclès, lauréate du Prix des Lecteurs Corréziens Meyssac
Rencontre avec Julie Héraclès, lauréate du Prix des Lecteurs Corréziens Meyssac mercredi 24 septembre 2025.
Rencontre avec Julie Héraclès, lauréate du Prix des Lecteurs Corréziens
Meyssac Corrèze
Accueil de l’autrice Julie Héraclès, lauréate du Prix des Lecteurs Corréziens pour son roman Vous ne connaissez rien de moi. Rencontre suivie d’une séance de dédicaces. .
Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 34 95 26 annemarie@prevot19.fr
