Rencontre avec Julie Héraclès, lauréate du Prix des Lecteurs Corréziens Meyssac mercredi 24 septembre 2025.

Meyssac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Accueil de l’autrice Julie Héraclès, lauréate du Prix des Lecteurs Corréziens pour son roman Vous ne connaissez rien de moi. Rencontre suivie d’une séance de dédicaces. .

Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 34 95 26 annemarie@prevot19.fr

