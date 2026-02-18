Rencontre avec Julie Wolkenstein Librairie Les vagues Houlgate

Rencontre avec Julie Wolkenstein

Librairie Les vagues 36 rue du Général Leclerc Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:30:00

fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’autrice normande présente son dernier roman, Chimère , paru chez P.O.L. Dès 18 ans. Inscription recommandée.

L’autrice normande présente son dernier roman, Chimère , paru chez P.O.L.

Dès 18 ans.

Inscription recommandée. .

Librairie Les vagues 36 rue du Général Leclerc Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 06 05 68 contact@librairielesvagues.com

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English : Rencontre avec Julie Wolkenstein

The Norman author presents her latest novel, Chimère , published by P.O.L. From age 18. Registration recommended.

L’événement Rencontre avec Julie Wolkenstein Houlgate a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Normandie Pays d’Auge