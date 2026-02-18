Rencontre avec Julie Wolkenstein Librairie Les vagues Houlgate
Rencontre avec Julie Wolkenstein Librairie Les vagues Houlgate samedi 30 mai 2026.
Rencontre avec Julie Wolkenstein
Librairie Les vagues 36 rue du Général Leclerc Houlgate Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-05-30 20:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’autrice normande présente son dernier roman, Chimère , paru chez P.O.L. Dès 18 ans. Inscription recommandée.
L’autrice normande présente son dernier roman, Chimère , paru chez P.O.L.
Dès 18 ans.
Inscription recommandée. .
Librairie Les vagues 36 rue du Général Leclerc Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 06 05 68 contact@librairielesvagues.com
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English : Rencontre avec Julie Wolkenstein
The Norman author presents her latest novel, Chimère , published by P.O.L. From age 18. Registration recommended.
L’événement Rencontre avec Julie Wolkenstein Houlgate a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Normandie Pays d’Auge